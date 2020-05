Savicevic: “Al Milan 6 anni stupendi, eravamo i più forti del mondo”

MILANO – Intervistato tramite Instagram da Mauro Suma, Dejan Savicevic, ex fuoriclasse montenegrino del Milan, ha ricordato la finale di Champions League vinta ad Atene nel 1994: “Ero in grande forma, avevamo due settimane di riposo dopo la fine del campionato. Abbiamo preparato davvero molto bene quella finale. Prima si giocava di meno ma era un calcio molto più duro, ora si gioca più spesso ma i giocatori sono protetti dagli arbitri: si fischia molto di più. Mi fa piacere che i tifosi si ricordino ancora di me. Ho trascorso sei anni bellissimi a Milano e sono stato fortunato perché sono capitato in un Milan vincente. In quel periodo eravamo la squadra più forte del mondo”.

