Sassuolo, Rogerio: “L’espulsione ha cambiato la partita, ora teniamoci l’ottavo posto”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rogerio, difensore del Sassuolo, si è espresso sulla sconfitta rimediata contro il Milan: “Avrei voluto commentare un altro tipo di partita. Ci dispiace perché ci tenevamo, era importantissima per raggiungere un traguardo straordinario, ma resta il fatto che il nostro spirito è quello giusto, di chi cerca sempre il risultato positivo. Purtroppo l’espulsione è stata una mazzata e ha cambiato la gara. Volevamo vincere e ci dispiace non esserci riusciti, ora pensiamo a mantenere l’ottavo posto”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live