MILANO – Il Sassuolo per riaccendere le flebili speranze rimanenti di un posto un Europa League, il Milan per togliere ogni dubbio. Nell’anticipo della 35esima giornata di Serie A, è Pioli contro Di Francesco, alla guida delle due squadre più in forma del campionato. Queste le reazioni direttamente dal web.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live