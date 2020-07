Sassuolo-Milan – Top e flop: Calhanoglu lancia Ibra, Saelemaekers spento

MILANO – Sassuolo-Milan si conclude 1-2 per i rossoneri. Gli uomini di Stefano Pioli spengono le ambizioni europee dei neroverdi, che arrivavano alla gara con la voglia di rosicchiare tre punti al diavolo, in classifica. Ci pensa Ibra, lo svedese prima apre le danze, su assist di Calhanoglu. Poi ci pensa lui a riportare il Milan in vantaggio, dopo il pareggio su rigore di Caputo. Anche in questo caso è stato il numero dieci dei rossoneri ad innescare lo svedese.

Ecco i il top e il flop di Sassuolo-Milan:

TOP – CALHANOGLU: Come detto ci pensa lui ad accendere Ibrahimovic. Dopo l’arrabbiatura degli scorsi giorni, per la sostituzione e i goal che tardavano ad arrivare, questa sera il numero 21 del Milan, può uscire dal campo soddisfatto, per la doppia marcatura. Grande merito va proprio al trequartista turco che imbecca alla perfezione l’attaccante. Pioli in conferenza stampa, alla vigilia del match, aveva parlato proprio dell’ex Bayer Leverkusen, asserendo come di fatto Calhanoglu sia sulla strada giusta per diventare il leader tecnico dei rossoneri. Il top Player che era mancato al Milan nella prima parte di stagione. Il turco conferma quanto di buono detto dal suo tecnico, forse un po’ ingenuo sull’azione che ha portato al rigore del Sassuolo, ma si è saputo far perdonare alla grande.

FLOP – SAELEMAEKERS: Un passo indietro rispetto a quanto di buono fatto vedere in questa ripresa del campionato, quando il belga era balzato agli onori della cronaca. L'esterno resta comunque un'intuizione del Milan sul mercato. Un giro a vuoto gli può essere assolutamente concesso, anche in virtù dei tanti impegni ravvicinati, ma il titolare della fascia destra resta Castillejo. E chi aveva dei dubbi su questa questione oggi ha avuto la risposta che aspettava. Saelemaekers dei tre dietro ad Ibrahimovic è stato il più spento, rispetto a Rebic e Calhanoglu.

