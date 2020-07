Sassuolo-Milan – La moviola: Pairetto, nulla da eccepire

MILANO – I rossoneri sbancano il Mapei Stadium.Sassuolo-Milan si chiude 1-2 per gli uomini di Pioli, grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. La squadra di De Zerbi trova il pareggio al 42′ della prima frazione di gioco su rigore, trasformato da Caputo.

Decisione assolutamente corretta quella del direttore di gara, richiamato al Var. Hakan Calhanoglu, infatti, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Rogerio, tocca con la mano il pallone. Deviazione tra l’altro fondamentale sul colpo di testa di Caputo. Luca Pairetto, arbitro della partita, dopo aver visto le immagini decidi per il penalty a favore dei neroverdi.

Pochi minuti più tardi, nei minuti di recupero del primo tempo, al 45+7′ Bourabia viene espulso, per somma d’ammonizioni, a causa di un intervento pericoloso, in ritardo su Ante Rebic. Espulsione giusta, forse addirittura da rosso diretto, ma il centrocampista di De Zerbi abbandona il campo anzitempo, com’era giusto che sia.

Nella seconda frazione non ci sono episodi clamorosi dal punto di vista della moviola. I cartellini gialli all’indirizzo di Bennacer e Laxat arrivano puntuali e inevitabili. Forse con Bonaventura, il signor Pairetto, è stato troppo precipitoso.

Gli altri ammoniti della gara: Bourabia (primo giallo al 22′). Locatelli al 34′, per il Sassuolo. Per il Milan: Theo Hernandez al 37′.

In generale una buona direzione di gara da parte del signor Pairetto, che non sbaglia praticamente nulla: Peccato per i gialli a Bennacer e Theo Hernandez, diffidati salteranno la prossima gara dei rossoneri, contro l'Atalanta.

