Sassuolo, Carnevali: “Se il calcio non riprende rischia il fallimento”

MILANO – L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha evidenziato ai microfoni di Sky Sport l’importanza che il calcio ricominci: “C’è sempre stata grande confusione e non si riesce a capire cosa si può fare. Non c’è nessuno che ci da un’indicazione precisa. Bisogna distinguere tra industria sportiva e sport. Oggi c’è grande preoccupazione: parliamo di un’industria tra le più grandi del Paese. È normale cercare di fare di tutto per ricominciare, è come una fabbrica: se smette di produrre fallisce. Dobbiamo ricominciare quando ci saranno i tempi e le modalità adatte, ma bisogna essere concreti perché l’industria calcio rischia il fallimento“.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...