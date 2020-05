Sassuolo, Carnevali fa muro per Boga: “Lo vogliono in tanti, ma non lo cediamo”

MILANO – Intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha dichiarato di voler trattenere Jeremie Boga, grande obiettivo di mercato per il Milan, almeno un altro anno: “Boga è cresciuto molto, dobbiamo dare merito a mister De Zerbi che l’ha saputo valorizzare. E’ richiesto da diverse società ma intendiamo tenerlo; non vogliamo cederlo perché abbiamo in mente di portare avanti il progetto che aveva avviato il dottor Squinzi. Boga giocherà quindi con noi anche la prossima stagione“.

