Sassuolo, Carnevali blinda Boga: “Piace a tanti, ma non si muove”

MILANO – Che Jeremie Boga sia un obiettivo di mercato per il Milan non è più un mistero, ma il Sassuolo non ha alcuna intenzione di privarsene nella prossima sessione. A ribadirlo è il direttore generale del club emiliano, Giovanni Carnevali, con alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Boga è cresciuto molto e dobbiamo darne merito al nostro allenatore De Zerbi. È richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno”.

