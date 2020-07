Sassuolo, Bourabia: “Col Milan è decisiva, crediamo all’Europa”

MILANO – Il centrocampista del Sassuolo Medhi Bourabia, che questa sera sfiderà il Milan al Mapei Stadium, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “De Zerbi ci insegna a dominare le partite, la sua filosofia è trascinante, incredibile. Vuole avere sempre in mano il pallino del gioco. Contro il Milan è una partita decisiva per l’Europa League: vincere significherebbe poterci credere ancora, anche se un eventuale ottavo posto equivarrebbe comunque ad una crescita rispetto ad un anno fa”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...