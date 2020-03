Sarri e i dubbi per il match contro il Milan

MILANO – Non c’è solamente il dubbio Cristiano Ronaldo in casa Juventus che come riportato da Sarri in conferenza stampa “il problema è di livello personale, quando tornerà dirà quali sono le sensazioni. Se domani è disponibile o meno dipende dalla soluzione del problema personale“. Oltre al portoghese infatti sono in dubbio anche Gigi Buffon e Giorgio Chiellini: il primo ha problemi di lombalgia, il secondo affaticamento muscolare. Entrambi saranno valutati domani.