Sarr, parla l’ex allenatore: “In Serie A potrebbe fare ottime cose”

MILANO – Nella prossima campagna acquisti, che avrà inizio martedì 1 settembre 2020, Milan e Inter potrebbe sfidarsi di un derby di mercato per Malang Sarr, difensore centrale in scadenza col Nizza e desideroso di cambiare aria. Di questo giovane calciatore ha parlato, ai microfoni di ‘EuropaCalcio’, il suo ex allenatore Alain Wathelet: “Malang è al Nizza da quando aveva cinque anni, fino ai sedici ha fatto l’attaccante. Col passare del tempo trovò delle difficoltà a ricoprire questo ruolo, quindi lo provammo difensore centrale e rispose alla grande a questo esperimento, fino all’approdo in prima squadra. Non è molto alto, ma è dotato di una notevole forza fisica e di una buona tecnica. E’ anche molto intelligente”.

POSSIBILE APPRODO IN ITALIA – “Malang è un giocatore solido ma non molto veloce, in un campionato tattico come quello italiano potrebbe fare molto bene. Per gli stessi motivi credo che invece farebbe fatica se andasse a giocare in un campionato come la Premier League”.

