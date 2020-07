Samp, Ranieri: “Il Milan ha cinque giorni per recuperare, noi soltanto due…”

MILANO – Dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito ufficiale del club blucerchiato: “La prestazione c’è stata sia con il Genoa che con la Juve. Anche i giocatori erano dispiaciuti dopo il derby. Non è facile giocare ogni tre giorni. Quando si sta dieci mesi sott’acqua e poi si riesce a raggiungere l’obiettivo, è normale perdere un po’ di stimolo ma questi ragazzi non l’hanno perso. Tanto di cappello per i miei giocatori. Ora pensiamo alla partita col Milan che ha cinque giorni di recupero, mentre noi soltanto due. Faremo comunque il massimo per ottenere un bel risultato”.

