Samp-Milan, le formazioni ufficiali – Pioli ritrova Hernandez e Bennacer e scommette su Saelemaekers

MILANO – Il Milan tra poco meno di un’ora affronterà la Samp per la penultima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono la vittoria per continuare rincorrere il quinto posto, occupato dalla Roma. Per il match odierno Pioli, che ritrova la Theo Hernandez e Bennacer. conferma la coppia difensiva composta da Gabbia e Kjaer. A centrocampo Saelemarkers vince il ballottaggio con Castillejo. Confermatissimi Calhanoglu, Rebic e Ibra. Ecco le scelte dei due tecnici:

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

A disposizione: Audero, Seculin, Tonelli, Chabot, Ferrari, Murru, Rocha, Askildsen ,Léris, Bertolacci, Bonazzoli, La Gumina, Maroni, Gabbiadini.

All. Claudio Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Duarte, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetá, Castillejo, Leão, Maldini.

All. Stefano Pioli.