Salvini: “Troppi pregiudizi sul calcio, non ci sono solo i milionari”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, Matteo Salvini ha detto la sua sulla ripresa del calcio: “Ieri ho sentito qualche dirigente sportivo, purtroppo c’è un pregiudizio nei confronti dello sport in generale ed il calcio in particolare. Quasi come se affogare lo sport risolvesse i problemi degli italiani. Ciò che stiamo cercando di spiegare al Ministro Spadafora è che il calcio non è solo Mertens o Cristiano Ronaldo, ma ci sono persone che rischiano di non lavorare più e di morire se non si riparte”.

