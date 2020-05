Salvini: “Non permettere al calcio di ripartire sarebbe un disastro”. E sul Milan…

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, Matteo Salvini ha rimarcato nuovamente l’importanza di far ripartire il sistema calcistico italiano: “La mancata ripartenza non sarebbe un danno per Ronaldo o Ibrahimovic, ma per tutto lo sport, poiché la Serie A tiene in vita tutti gli sport e le categorie. Non ricominciare a giocare sarebbe un disastro per metà delle società professionistiche e un dramma per quelle dilettantistiche. Come mai all’estero hanno già trovato il modo per ripartire e in Italia no? Il calcio non è solo dei cosiddetti viziati, ma ci sono tanti che vivono con 800 euro al mese e che rischiano il posto di lavoro”.

SUL MILAN – “Il problema è in cima, non penso siano per forza gli allenatori e i giocatori. Senza passione non c’è Milan e non c’è vittoria. Inutile far arrivare Maldini e Boban se poi vanno subito via. Gazidis? Non so chi sia, ditemelo voi. Ibra? E’ una delle pochissime note positive, ma aggrapparsi ad un ragazzo di 39 anni ti fa capire che qualcosa è andato storto…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live