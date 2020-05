Salvini: “Il calcio deve ripartire, in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro. Lo stop sarebbe un disastro”

MILANO – Intervistato da ‘Rai GR Parlamento’, Matteo Salvini, segretario della Lega e noto tifoso rossonero, si è schierato apertamente a favore della ripresa dei campionati: “Se muore il calcio, di rimando si fermano tutti gli altri sport. Chi è al Governo sappia che in ballo ci sono migliaia di posti di lavoro: mi auguro ci sia la riapertura entro giugno, altrimenti sarebbe un disastro. Non si può giocare al Nord? Non sarebbe un problema se ad esempio Milan e Inter giocassero fuori dalla Lombardia. Se si giocasse a Reggio Calabria invece che a Milano, non sarebbe un problema. L’obiettivo dev’essere mantenere in vita il calcio, che a sua volta tiene in piedi tutto lo sport italiano. Se qualcuno pensa di sparare al calcio per fare l’anima bella, perché è popolare così, non offre un servizio al Paese. Non vorremmo che chi è sopravvissuto al virus non riuscisse a salvarsi dalla fame”.

