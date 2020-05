Salvini: “Il calcio dà lavoro a tantissime persone, non ci sono solo Ibra e Ronaldo”

MILANO – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha sottolineato ai microfoni di Sky Tg 24 quanto sia importante permettere al calcio di ripartire: “Stiamo parlando di un settore che dà lavoro a circa centomila persone. Il calcio non è solo Ibrahimovic o Ronaldo, ma ci sono migliaia e migliaia di stipendi da ottocento o mille euro al mese. È chiaro che l’intero settore dello sport, se ha delle regole chiare su come ripartire ed è in grado di rispettarle, riparte, mentre chi non è in grado di rispettarle non riparte. E’ importante che il Governo non abbia pregiudizi sul calcio; ci sono migliaia di lavoratori che aspettano di essere trattati come tutti gli altri”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...