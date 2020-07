MILANO – Durante il prepartita di Sampdoria-Milan, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Saelemaekers. Ecco cosa ha detto: “Sono orgoglioso che l’allenatore abbia fiducia in me, che mi stia facendo giocare tanto, prendo sempre più fiducia mano a mano che passano le gare. Proverò a fare un’ottima partita per essere confermato nella prossima e dare una mano alla mia squadra”.