Saelemaekers: “E’ un onore giocare nel Milan, ho realizzato un sogno”

MILANO – I microfoni di SportMediaset hanno intervistato Alexis Saelemaekers, esterno belga da poco riscattato dal Milan: “Giocare qui, vestendo la maglia rossonera, è un vero onore. Un sogno realizzato: non avrei mai pensato di riuscirci, ma alla fine questa è la conferma che il lavoro paga, così come la volontà di arrivare al proprio obiettivo. Sono felicissimo di esser stato confermato in squadra e continuerò a dare il massimo in ogni occasione, cercando di farmi trovare sempre pronto”.

