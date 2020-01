MILANO – Arrivano notizie sempre più approfondite sull’arrivo di Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht. Il giocatore belga prenderà il posto sulla fascia destra lasciato libero da Suso. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di domani il classe ’99 domani sarà a Milano per svolgere le visite mediche. Saelemaekers arriva in prestito con obbligo di riscatto, a determinate condizioni, per una cifra che oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro.