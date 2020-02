Saelemaekers a Sky Sport: “Voglio dimostrare quanto valgo”

MILANO – Il neo acquisto del Milan Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare delle emozioni del suo arrivo in rossonero. Ecco le sue parole:

Sulle sue emozioni all’arrivo al Milan. – “Sono state tante emozioni in una volta. Essere in una squadra come questa è un sogno che ho da sempre, è stato bellissimo entrare in campo e mi ha fatto molto piacere“.

Quali sensazioni ha provato alla chiamata dei rossoneri. – “Ho avuto una grande emozione perchè mi ha chiamato Boban e quando ti chiama Boban è veramente una bella cosa. E’ molto speciale arrivare qua, Boban mi ha accolto e mi ha detto che posso diventare importante per la squadra. Spero di poter lavorare bene e di dimostrare quanto valgo“.