Sacchi ricorda il 5-0 al Real: “Lì ebbe inizio la rivoluzione”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi ha parlato del leggendario 5-0 rifilato 31 anni fa, in Coppa dei Campioni, al Real Madrid: “Ricordo ogni azione, ogni momento. Lì cominciò la rivoluzione. Avevamo già fatto grandi cose, ci ammiravamo, ma quando batti il Real Madrid, cioè il club più vincente al mondo, allora ricevi davvero la laurea. Dopo quella partita, in ogni stadio i tifosi avversari gridavano a quelli del Real: ‘Milan, Milan, Milan!’. Me l’ha raccontato Butragueno: per loro quella sconfitta fu il segnale che erano vulnerabili. Vi confesso una cosa: anche gli interisti, per quanto ovviamente non potessero essere contenti dei nostri successi, erano ammirati dal nostro modo di fare calcio. Io, quando tornai a casa quella sera, sentii che avevo realizzato un sogno”.

