Sacchi: “Rangnick e Nagelsmann nomi prestigiosi, ma…”

MILANO – Attraverso La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi, leggendario allenatore del Milan, si è espresso sul nuovo ciclo rossonero che si aprirà a fine stagione, probabilmente con Rangnick e, forse, anche con Nagelsmann: “Si fanno i nomi di Rangnick come direttore tecnico e di Nagelsmann come allenatore: due nomi prestigiosi ma che poco conoscono le insidie del nostro campionato. Una svolta coraggiosa. È vero che il rischio è la base di ogni avventura innovativa: senza si cade nella routine. Quindi è un’idea interessante che però necessita di competenza e pazienza. Per il club e i tecnici sarà fondamentale dare un senso di appartenenza e orgoglio a tutti i calciatori. Devono essere onorati di giocare nel Milan: uno dei club più vittoriosi e prestigiosi del mondo. È richiesto loro di dare tutto con professionalità e riconoscenza”.

