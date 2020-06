Sacchi: “Milan, serve il gioco al centro del progetto”. E su Rangnick…

MILANO – Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato di Ralf Rangnick, principale candidato alla panchina del Milan: “Ha qualità e personalità, ma in Italia per emergere bisogna conoscere il calcio e la sua gente. Il club deve mettere il gioco al centro del progetto. Una società viene prima della squadra e la squadra prima del singolo. Non so se al Milan lo hanno capito, visto ciò che è successo con Gazidis e Boban, e perfino con Maldini”.

