Sacchi: “Ho provato a trasmettere il mio stile: vincere con stile”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Arrigo Sacchi. L’ex allenatore della Nazionale ha raccontato emozioni e ricordi di quando allenava il Milan: “Nessuno di noi, al Milan, si aspettava di avere dei riconoscimenti postumi così enormi. Ci si realizza non solo attraverso la vittoria, ma dando tutto quello che possiamo, attraverso l’impegno e il lavoro. Io ero serenissimo, ho dato tutto ciò che potevo in panchina e ho smesso di allenare anche abbastanza presto. Non ho mai sentito il balzo dalle giovanili alla prima squadra. Mi concentravo così tanto da non sentire neanche il pubblico: potevano esserci quattro milioni di persone allo stadio e io non le sentivo. Ho sempre cercato di dare il mio stile alla squadra: vincere sì, ma con merito. Cercavamo il trionfo del gioco, volevamo vincere da protagonisti. Le vittorie meritate rimangono negli Almanacchi, ti danno emozione e orgoglio“.