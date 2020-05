Sacchi: “Baresi esempio per tutti, giocò anche un derby con una mano rotta…”

MILANO – Intervistato da Sky Sport per parlare di Franco Baresi in occasione del suo sessantesimo compleanno, l’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho avuto la fortuna di trovare una difesa già fortissima, con dei punti di riferimento. Franco è stato un esempio per tutti, un uomo serio che dava sé stesso. I grandi giocatori sono quelli che giocano con e per la squadra, come faceva lui. Se non ricordo male giocò anche un derby con una mano rotta. Quel Milan era la squadra più forte di tutti i tempi, non una tra le più forti. Io scelsi gli interpreti più giusti per offrire il miglior calcio. Berlusconi mi disse che dovevamo diventare la squadra migliore al mondo e ci riuscimmo”.

