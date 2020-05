Sabatini: “Ibra al Bologna? Non ci credo molto…”

MILANO – Nelle ultime ore, anche alla luce delle dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, è riemersa la possibilità che Zlatan Ibrahimovic accetti il trasferimento al Bologna, il quale lo aveva già cercato mesi fa. Tuttavia Walter Sabatini, dirigente del club rossoblu, ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport quanto sia difficile portare a termine un simile affare: “È una possibilità che si può sviluppare solo grazie al solido rapporto di amicizia e stima reciproca che c’è tra Sinisa e Ibra. Tuttavia, non credo sia un’operazione di mercato alla portata del Bologna. Insomma, io non ci credo molto…”.

