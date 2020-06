Sabatini: “Donnarumma? Raiola ha il diritto di cercare un progetto più convincente di quello rossonero”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista e conduttore televisivo Sandro Sabatini, si è espresso sulla trattativa fra Mino Raiola e il Milan per il rinnovo contrattuale di Gigio Donnarumma: “Il ruolo del procuratore è quello di trovare le offerte, le squadre, i progetti e i contratti migliori per il proprio assistito. Per quanto riguarda Donnarumma, rispetto ai top club europei Raiola ha il diritto di dire che il progetto del Milan non sia tra i più convincenti”.

