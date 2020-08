Sabatini: “Arnault? Se ci sono queste voci qualcosa deve esserci…”

MILANO – Il noto giornalista e volto di SportMediaset Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni dell’emittente Radio Sportiva. Tra gli argomenti affrontati anche il Milan. Ecco le sue parole: “Arnault? Non ho alcun tipo di conferma, ma se ci sono queste voci immagino che qualcosa di vero ci possa essere. Milan? Che abbia ritrovato fiducia senza tifosi è un’idea senza controprova.” Ma attenzione perché in queste ultime ore è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato rossonero. Svolta improvvisa, ci siamo: ora Maldini è pronto a chiudere il grande colpo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA