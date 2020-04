S.Rossi: “Milan, resto fiducioso per il futuro”. Su Donnarumma…

MILANO – Intervistato dai microfoni di MilanNews, Sebastiano Rossi, leggendario portiere rossonero, ha parlato dell’attuale situazione del Milan: “E’sempre una grande società, con tantissimi tifosi in ogni parte del mondo. E’ un periodo difficile, ma sono cicli. Sicuramente il club sta lavorando per costruire qualcosa di solido, ma è chiaro che il futuro non si può ipotecare: bisogna vivere il presente e purtroppo i frutti non stanno arrivando. Io sono comunque fiducioso”.

SU DONNARUMMA – “Ha qualità incredibili. E’ ancora molto giovane, quindi può e deve migliorare sotto tanti punti di vista. A me piace molto il suo temperamento, ha un carattere forte nonostante abbia appena 20 anni. Queste sono doti essenziali per fare una carriera vincente”.

