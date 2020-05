Russo: “Io e Montella provammo a portare Gomez al Milan”

MILANO – Daniele Russo, vice allenatore di Vincenzo Montella, ha svelato ai microfoni di ‘europacalcio.it’ di aver provato a portare al Milan Alejandro Gomez, attuale attaccante e capitano dell’Atalanta: “Il Papu abbiamo avuto la fortuna di allenarlo a Catania ed è stato uno dei nostri più grandi rimpianti di mercato: sia a Firenze che a Milano, infatti, io e Vincenzo provammo in tutti i modi a prenderlo per allenarlo di nuovo, ma purtroppo non ci riuscimmo”.

