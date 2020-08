Rui Costa ricorda la Champions del 2003: “La gioia più grande della mia carriera”

MILANO – L’ex centrocampista rossonero Manuel Rui Costa, oggi dirigente del Benfica, è tornato a parlare, ai microfoni di Sky Sport, della storica Champions League vinta col Milan nel 2003 in finale contro la Juve: “Ho difficoltà a raccontare le emozioni di quella sera. E’ stata la concretizzazione di un sogno per il quale ho lottato sin da bambino. Non succede molte volte di arrivare in finale di Champions, quando ce la fai ovviamente vuoi vincere a tutti i costi. Fortunatamente ho potuto provare questa felicità, inoltre contro la Juve, in una sfida tutta italiana. Aveva un sapore ancor più speciale di tutte le altre finali. Vincerla è stata la gioia sportiva più grande della mia vita”.

