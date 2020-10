Rui Costa: “Paolo conosce perfettamente il calcio e il Milan e questo…”

MILANO – Queste sono state le parole di Manuel Rui Costa ai microfoni di Milan TV: “Paolo conosce perfettamente il calcio e il Milan, questo è la cosa più importante. I giocatori bravi sono ovunque, non bisogna solo saperli prendere ma sapere chi può inserirsi bene nel club rossonero. Non sono sorpreso del lavoro che sta facendo, sono orgoglioso e felice per lui. Non è facile per nessuno fare mercato in mezzo alla pandemia”.