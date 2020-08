Rui Costa non ha dubbi: “Presto ritroveremo il Milan in Champions”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Manuel Rui Costa ha parlato del Milan: “L’ultima parte del campionato ha dimostrato che la squadra sta crescendo. Si sta facendo un buon lavoro, il Milan deve stare sempre al vertice e la strada intrapresa è quella giusta. I risultati si cominciano a vedere e presto ritroveremo il Milan in Champions League: ne sono sicurissimo. Maldini? Conosco perfettamente le capacità di Paolo e il suo grande amore per i colori rossoneri”.

