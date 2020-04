Rui Costa: “Ho giocato con grandi campioni, che fortuna poter servire gente come Inzaghi!”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da ViolaNews.com, Manuel Rui Costa, ex trequartista di Fiorentina e Milan, ha parlato dei migliori attaccanti incontrati in carriera: “Ho avuto la fortuna di giocare con tanti grandi centravanti. Come numero 10 non posso lamentarmi. Nella Fiorentina ho potuto servire Batistuta, Chiesa, Balbo, Mijatovic, Edmundo, Oliveira. Mentre al Milan gli attaccanti davanti a me erano Shevchenko, Inzaghi, Crespo, Vieri. Insomma, ero molto felice di poter giocare con quei campioni”.

