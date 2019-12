Rui Costa: “Auguri Milan. Ecco perché ieri ero assente”

MILANO – Durante i festeggiamenti nel prepartita di Milan-Sassuolo, per i 120 anni del club rossonero, in molti hanno notato l’assenza di Manuel Rui Costa. Il portoghese ha spiegato il motivo della sua assenza ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le sue parole: “Purtroppo per impegni col Benfica non ho potuto esserci. Con grande dispiacere approfitto per fare gli auguri al Milan. E’ un orgoglio incredibile aver fatto parte di questo club, cinque anni meravigliosi e tanti trofei. Ero lì col cuore. Tifo sempre Milan e Fiorentina, l’unica partita che mi fa star male è quella tra Milan e Fiorentina“.