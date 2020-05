Rossi: “Consiglio a Donnarumma di restare al Milan. Il derby del 6-0? Dovevamo buscarle, invece…”

MILANO – L’ex portiere rossonero Sebastiano Rossi, detentore del record di imbattibilità con la maglia del Milan, ha rilasciato un’intervista su Instagram a Mauro Suma.

SUL RECORD – “Viene attribuito al portiere, ma è un risultato frutto del lavoro di tutta la squadra. A me sarebbe piaciuto che tutti i miei compagni esultassero insieme a me. Fu un’emozione unica, con ottantamila spettatori in piedi ad applaudire”.

SUL DERBY VINTO 6-0 – “Era una partita in cui, stando ai pronostici, dovevamo buscarle, invece finì con un 6-0 secco. C’è stata grande gioia, ma anche un po’ di dispiacere nel vedere i giocatori dell’Inter. Ci fu anche un 5-0 in Coppa Italia”.

SU DONNARUMMA – “Solo Gigio potrà decidere il proprio futuro. Io gli auguro di scegliere la strada migliore. Personalmente gli consiglierei di rimanere al Milan, ma starà a lui decidere”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live