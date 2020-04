Roque Junior: “Duarte? Serve tempo, ma riuscirà ad affermarsi”

MILANO – Intervistato dai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Roque Junior, ex difensore brasiliano del Milan, si è espresso sul suo connazionale Leo Duarte: “A poco a poco potrà inserirsi nella squadra. Lo conosco bene. È bravo nell’uno contro uno, ha buona tecnica. In Italia il gioco è collettivo, di squadra, ci si protegge di più in fase di marcatura. Questo aiuta, bisogna essere bravi sia tecnicamente che tatticamente. Leo sa sviluppare il suo calcio e riuscirà ad affermarsi”.

Infine, non potevano mancare alcune parole sulla Champions League vinta nel 2003: “Durante la finale contro la Juve mi infortunai e continuai a giocare con un problema fisico. È frustrante essere infortunati in una partita così importante, ma provai ad usare intelligenza e volontà per stare in campo sino alla fine. La sensazione è quella di essere riuscito a fare il mio dovere”.

