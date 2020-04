Ronaldo: “Dopo l’infortunio contro la Lazio pensai che la mia carriera fosse finita, ma…”

MILANO – I microfoni di Forbes hanno intervistato uno dei centravanti più forti nella storia del calcio: Ronaldo, meglio conosciuto come “Fenomeno”. Il brasiliano, il quale ha vestito anche la maglia del Milan e oggi è presidente del Valladolid, ha ripercorso uno dei momenti cruciali della propria carriera: “Ho sempre saputo che avrei dovuto superare molti ostacoli. La mia passione per il calcio mi ha fatto andare avanti sempre, senza mollare. Nella mia prima stagione all’Inter ho iniziato a soffrire di tendinite cronica. Avevo già subito un intervento e al mio ritorno mi infortunai contro la Lazio all’Olimpico. Ero disperato e pensavo che la mia carriera fosse seriamente a rischio. Ero molto giovane e stavo affrontando una sofferenza inaudita, dopo aver lottato tanto per arrivare a quei livelli. Tornai dopo quasi due anni e c’era il rischio di avere altri problemi muscolari. Ma avevo fiducia nel dottore e nel mio ginocchio, mi sentivo forte. Non ho mai pensato di arrendermi, dovevo continuare a lottare per il mio sogno”.

