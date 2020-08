Ronaldinho scarcerato: il brasiliano torna a Rio

MILANO – Disavventura terminata per Ronaldinho, ex fuoriclasse del Milan che, nello scorso marzo, era stato arrestato in Paraguay assieme al fratello per possesso di documenti falsi. Prima il carcere, poi i domiciliari. Sei mesi di detenzione per i due brasiliani che, adesso, possono sorridere: entrambi sono stati infatti scarcerati e hanno potuto fare ritorno a Rio De Janeiro. Tuttavia, come riferisce il quotidiano spagnolo AS, hanno dovuto pagare 200.000 dollari di cauzione per essere liberati.

