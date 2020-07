Romagnoli, stagione finita. Kjaer affaticato: Milan, allarme rosso in difesa

MILANO – E’ una vera e propria emergenza quella che è chiamato a fronteggiare il Milan venerdì sera, in occasione del terzultimo turno di campionato contro l’Atalanta. In difesa, infatti, rischiano di mancare tutti i titolari. Alessio Romagnoli, infortunatosi ieri, ha praticamente finito la stagione. Anche Andrea Conti ha accusato un problema fisico, con la Dea non ci sarà ma potrebbe farcela per le ultime due partite. Theo Hernandez è squalificato, mentre Simon Kjaer è uscito malconcio dal campo ieri sera e la presenza contro la sua ex squadra è in dubbio. Il tecnico rossonero, chiamato a fare di necessità virtù, potrebbe schierare Franck Kessié al centro della difesa, accanto a Kjaer – se recupererà – oppure Gabbia. Sulle fasce Calabria giocherà a destra, mentre dalla parte opposta ci sarà Laxalt.

