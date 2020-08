Romagnoli, cinque anni fa iniziava l’avventura rossonera

MILANO – Esattamente cinque anni fa cominciava l’avventura di Alessio Romagnoli nel Milan. L’11 agosto 2015 la società rossonera ufficializzava il suo acquisto dalla Roma per 25 milioni di euro. Oggi il difensore classe 1995 è la colonna portante della retroguardia milanista e ormai da due anni è diventato il capitano della squadra. Il suo attuale contratto scadrà a giugno 2022, ma la dirigenza ha già in programma un incontro col suo procuratore per iniziare a parlare del rinnovo.

