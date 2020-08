Rodriguez al Torino, Pedullà conferma: domani l’incontro decisivo

MILANO – Ricardo Rodriguez è vicinissimo al Torino. La fumata bianca dovrebbe arrivare già nella giornata di domani quando, come riferisce Alfredo Pedullà confermando le voci circolate questa mattina, la dirigenza del Milan incontrerà quella del Toro per definire tutti i dettagli dell’operazione. Affare da circa 3 milioni di euro. La società granata, dal canto suo, ha già l’accordo economico col giocatore e nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità del trasferimento di Ricardo Rodriguez all’ombra della Mole.

