Roberto Carlos: “Macché CR7, il migliore di sempre è…”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Goal’, l’ex terzino brasiliano Roberto Carlos ha incoronato Ronaldo (il ‘Fenomeno’) come miglior attaccante della storia del calcio: “Credo che per quelli della nostra generazione fosse più difficile segnare. All’epoca il calcio era più duro e i centravanti erano meno protetti rispetto ad oggi. Ma Ronaldo poteva fare qualsiasi cosa: impressionava in allenamento e in partita. Per me è stato il più forte e non ci sarà mai più un altro fenomeno come lui. Né CR7, né Messi, né Neymar: Ronaldo è unico, il migliore di tutti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live