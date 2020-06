Rivaldo: “Cavani? Ma quale Inter, dovrebbe andare all’Atletico”

MILANO – Il futuro di Edinson Cavani è ancora tutto da scrivere. L’unica certezza è che a fine stagione lascerà il Paris Saint-Germain, ma la sua destinazione resta da definire. Ci sono diverse società interessate a lui, con Inter e Atletico Madrid in prima fila. L’ex fantasista rossonero Rivaldo, tuttavia, ha le idee piuttosto chiare su cosa consigliare al centravanti uruguayano.

LE SUE PAROLE – “Sento voci attorno ad una trattativa con l’Inter, ma Cavani secondo me dovrebbe preferire l’opzione Atletico. Sarebbe un’ottima soluzione per lui, perché andrebbe a giocare in un club che lotta per vincere il campionato e partecipa ogni anno alla Champions League. Inoltre a Simeone piacerebbe avere un giocatore come Cavani e saprebbe valorizzarlo. Meglio chiudere la carriera in Spagna che in Italia”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live