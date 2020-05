Ripresa Serie A, Tommasi frena: “Si rischia di rifermarsi subito”

MILANO – Con alcune parole rilasciate a fanpage.it, Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, ha espresso le sue perplessità circa la ripresa della stagione: “Sappiamo che il comitato tecnico-scientifico trasmetterà una nota al Ministro della salute e al Ministro dello sport, ma ad oggi non abbiamo ulteriori elementi. Come AIC vogliamo un protocollo sicuro, validato, semplice, efficace. Serve qualcosa che ci dia certezze, che presenti la sicurezza di un rischio calcolato. Ma bisogna anche fare i conti con il tempo, sempre più stretto ogni giorno che passa. Dover disputare tante partire in pochi mesi costringerà a far funzionare tutto perfettamente per non avere intoppi e finire la stagione. Si corre il rischio di rimettere in moto una macchina che potrebbe fermarsi subito”.

