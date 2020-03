Ripresa allenamenti, Gravina: “Invito a ripartire insieme per finire insieme”

MILANO – In questi giorni sta tenendo banco fra i club di Serie A il tema relativo alla ripresa degli allenamenti, che dovrebbe avvenire il 3 aprile. Ma è probabile che la data slitterà ulteriormente. In un’intervista ai microfoni di Sky Sport, ne ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Ci sono medici e specialisti che sanno come stanno le cose. Dobbiamo affidarci a loro e alle indicazioni che ci danno: invito tutti a ripartire insieme per arrivare insieme”.

