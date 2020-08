Rinnovo Donnarumma: ecco quando arriverà la firma

MILANO – Il Milan sta trattando con Mino Raiola il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Nelle lunghe riunione tenute con il procuratore sicuramente si è parlato anche di Donnarumma. Il classe ’99 un paio di settimane fa è volato con lo svedese a Monaco per aggiornarsi sulla trattativa con il suo club. Secondo quanto riportato da “TuttoSport” Gigio potrebbe firmare il suo contratto a fine mercato: la trattativa infatti è in uno stato avanzato e per questo motivo il Milan potrebbe accelerare altri rinnovi.