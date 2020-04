Rinaldi: “Non so cosa accadrà al calcio femminile, ma non bisogna mollare”

MILANO – Attraverso una diretta Instagram, Deborah Salvatori Rinaldi, calciatrice rossonera, ha parlato degli effetti che l’emergenza Coronavirus potrebbe avere sul movimento calcistico femminile: “Io non so se questa situazione possa portare un deficit al calcio femminile, perché è un arresto generale di tutto il mondo del calcio. Sicuramente non bisogna assolutamente mollare dopo tutti questi passi in avanti che ha fatto il nostro movimento”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live