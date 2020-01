MILANO – Venerdì alle 20.45 il Milan affronterà in trasferta il Brescia, senza l’ex Balotelli, in uno stadio che si preannuncia tutto esaurito. Non a caso al Rigamonti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Oggi la Curva Nord si è esaurita e le code fuori allo store non diminuiscono. Un avversario in più per il Milan.